Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı Adis Jahovic 19 13 1067 4 3 0 Atakan Çankaya 10 8 708 0 3 0 Atınç Nukan 12 12 1075 1 2 0 Berkan Emir 18 15 1304 0 6 0 Beykan Şimşek 6 1 151 1 0 1 Brown Ideye 5 0 40 0 1 0 Cherif Ndiaye 19 15 1260 3 2 0 David Tijanic 18 7 824 3 0 0 Dino Arslanagic 17 17 1471 2 6 0 Dzenan Burekovic 9 3 238 0 1 0 Ege Özkayımoğlu 2 0 15 0 0 0 Halil Akbunar 16 14 1188 1 3 1 İrfan Can Eğribayat 19 19 1710 0 3 0 Kahraman Demirtaş 12 9 834 0 1 0 Kerim Alıcı 13 7 738 0 0 0 Lourency 17 10 844 1 5 0 Makana Baku 11 2 280 0 0 0 Murat Paluli 14 13 1091 0 3 0 Obinna Nwobodo 17 17 1475 0 6 1 Soner Aydoğdu 18 16 1401 1 3 0 Wilker Angel 5 3 316 0 0 0 Yalçın Kayan 14 8 666 0 0 1

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.İlk devrede istediği sonuçları alamayan Göztepe, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldığı bölümü 15 puanla düşme hattında kapattı. Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat tüm müsabakalarda 90 dakika kaleyi korudu.İrfan Can Eğribayat'ın dışında Cherif Ndiaye ile Adis Jahovic de 19 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat'ın ardından en fazla süre alan oyuncular 1475 dakika ile Obinna Nwobodo ve 1471 dakika ile Dino Arslanagic oldu.Genç oyuncu Ege Özkayımoğlu 15, takımdan ayrılan Brown Ideye ise 40 dakika sahada kaldı.Toplam 18 gol atan İzmir temsilcisinde Adis Jahovic 4, Cherif Ndiaye ile David Tijanic 3, Dino Arslanagic 2, Atınç Nukan, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Lourency ve Soner Aydoğdu da birer gol buldu.Adana Demirsporlu Khadim Rassoul da Göztepe adına 1 gol attı.Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de 15 futbolcu sarı kart gördü. Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Obinna Nwobodo altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.Göztepe'de ilk devre forma giyen isimlerin performansları şöyle: