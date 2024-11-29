Göztepe'de iki eksik, iki isim belirsiz!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.



Ligde son iki maçını kayıpsız geçen Göztepe, 14. haftaya 21 puan ve averajla 5. sırada girdi. Evinde ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenerek dış sahadaki ilk galibiyeti aldı.



Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



Başakşehir ile 11. Süper Lig maçı



Göztepe, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile 11. müsabakasına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 10 gol atan Göztepe kalesinde 14 gol gördü.



İzmir temsilcisi rakibi karşısında deplasmandaki 5 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.



