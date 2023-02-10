Göztepe'de bilet geliri depremzedelere

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından bölgeye yardımlar çığ gibi büyüyor.



Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yarım noktalarına hem taraftarlar hem de gönüllü sivil vatandaşlar birçok malzeme gönderirken, 2 TIR daha bölgeye gitmek için yola çıktı. Göztepe'nin 4 maçlık cezanın ardından evinde seyircili oynayacağı Boluspor karşılaşmasından gelecek tribün gelirlerinin de depremzedelere bağışlanacağı öğrenildi. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen ligde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren oyuncular ve teknik ekip ile kulüp personeli antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu.



"Yaralarımızı hep birlikte saracağız" sloganıyla hareket eden Göztepe'de bütün oyuncular ve yönetimin gün boyunca Gürsel Aksel Stadı'na uğradığı ve yardım toplayan taraftarlara destek verdiği de bildirildi. Öte yandan İsveç'in Hammarby takımından kiralanan Fildişi Sahilli golcü Bayere Loue de ilk idmanına çıktı.

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