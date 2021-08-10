Göztepe 3 genç oyuncuyu takımda tuttu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara, 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür'ü profesyonel yaptı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Can Saçıkara ile 2023-2024, Altay Özkan ve Erkam Kömür'le de 2025-2026 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.



