Göztepe 3 genç oyuncuyu takımda tuttu

Göztepe, 3 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe 3 genç oyuncuyu takımda tuttu
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10 Ağustos 2021 19:28
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara, 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür'ü profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Can Saçıkara ile 2023-2024, Altay Özkan ve Erkam Kömür'le de 2025-2026 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.


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