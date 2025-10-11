11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Göztepe 23 yıl sonra Sultanlar Ligi sahnesinde

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, 23 yıl sonra seyircisinin önünde ilk Sultanlar Ligi maçına çıkacak.

11 Ekim 2025 16:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, 23 yıl sonra 12 Ekim'de seyircisinin önünde ilk Sultanlar Ligi maçına çıkacak.

Hafta içinde Kadınlar Kupa Voley'de oynadığı 2 maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdıran sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk sınavında Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Necmi Avcı, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Biletler 300, 350, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu.

ARAS'IN KONUĞU FENERBAHÇE

Göztepe gibi kupada çeyrek finale yükselen, ligde ise ikinci sezonuna giren İzmir temsilcisi Aras Spor, aynı salonda 14.00'te Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede Arzu Uzatöz, Serhat Semiz hakem ikilisi düdük çalacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Geçen sezon rakibine 2 maçta da 3-0'lık skorlarla yenilen Aras Spor, bu kez kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kupadan elenen Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
