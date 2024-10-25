Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

Göztepe, 100. yılına özel formasıyla tarihini ve coşkulu taraftarlarını onurlandırdı; tanıtım videosunda Türkiye'nin dört bir yanından taraftarlar yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı
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25 Ekim 2024 22:55
Göztepe Spor Kulübü, 2025'te kutlayacağı 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.

Göztepe'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma bir hikaye, her giyen bir parçamız! Binlerce sporcusu ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle Asırlık Efsane!'' ifadelerine yer verildi.

Forma için hazırlanan ve oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu videoda ayrıca İzmir, Van, Şanlıurfa, Rize, Ankara, Antalya ve İstanbul'da 100. yıl forması giyen taraftarlar yer aldı.

 

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