Görme engelli milli sporcu Oğuz Akbulut'tan gümüş madalya!

Görme engelli milli sporcu Oğuz Akbulut, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Görme engelli milli sporcu Oğuz Akbulut'tan gümüş madalya!
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15 Şubat 2024 00:12
Görme engelli milli sporcu Oğuz Akbulut, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 Para Atletizm Grand Prix'sinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen organizasyonda görme engelli milli sporcu Oğuz Akbulut mücadele etti.

Oğuz, 400 metre T12 kategorisinde 51.22'lik derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

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