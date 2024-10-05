Görkem Sağlam: 'Gole çalışmıştık'

Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam, Trabzonspor ile berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Görkem Sağlam'ın sözleri şu şekilde:



"Attığım gol çalıştığımız bir pozisyondu. Bugün gol atmak nasip oldu. Bu tarz büyük takımlara karşı ekstra motive çıkıyorsunuz sahaya. 90 dakika çok iyi mücadele ettik. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."



