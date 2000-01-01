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Gordon Hayward, Pacers'la anlaşmaya "tamamen odaklandı"

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Gordon Hayward, Boston Celtics ile 34 milyon dolarlık opsiyonunu reddettikten bir gün sonra, Indiana Pacers ile anlaşmaya "tamamen odaklanmış" durumda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Gordon Hayward, Boston Celtics ile 34 milyon dolarlık opsiyonunu reddettikten bir gün sonra, Indiana Pacers ile anlaşmaya "tamamen odaklanmış" durumda.

Charlotte Hornets'ın Hayward ile ilgilendiği bildirilen bir diğer takım olduğu bildirilse de, Charania, Hayward'ın memleketine dönme ve Indianapolis'te oynama arzusunun son birkaç haftada arttığını belirtti.

Butler Üniversitesi'nde forma giymiş olan Hayward'ın, ölü sezondaki boş vaktinin çoğunu Indiana'da geçirdiği biliniyor.

Hayward'ın Pacers'tan alabileceği anlaşmanın, dört yıllığı 100 milyon dolar civarında bir kontrat olabileceği düşünülüyor.

New York Knicks'ın, Hayward'la ilgilenmeye devam ettiği, ancak yine de daha düşük bir rakam teklif ettiği açıklandı.

Boston'a 2017 yazında dört yıllık maksimum kontratla katılan Hayward, geçtiğimiz sezon Celtics'te oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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