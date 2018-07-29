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Goran Pandev'den Galatasaray itirafı!

İtalya Serie A takımlarından Genoa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Goran Pandev, Türkiye kariyeri hakkında itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Goran Pandev'den Galatasaray itirafı!
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29 Temmuz 2018 15:40
Serie A'da Genoa takımında forma giyen Makedon futbolcu Goran Pandev, Galatasaray kariyeri hakkında konuştu.

''BAŞKANLA SORUNLAR YAŞADIK''

''Genoa'da kalıp kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Burada 4. sezonum olacak. İlk senem çok zor geçmişti. Galatasaray'da karışık bir sezonun ardından gelmiştim. Başkanla sorunlar yaşamıştım ama taraftarlar çok özeldi.'' sözlerini kullandı.

Pandev, 2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a bonservissiz bir şekilde transfer olmuştu. Makedon forvet, bir sezon ardından Genoa'nın yolunu tutmuştu.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a Ünal Aysal başkanlığında gelmiş, ardından Galatasaray'ın başkanı Duygun Yarsuvat olmuştu.

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