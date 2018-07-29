Goran Pandev'den Galatasaray itirafı!

Serie A'da Genoa takımında forma giyen Makedon futbolcukariyeri hakkında konuştu.''Genoa'da kalıp kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Burada 4. sezonum olacak. İlk senem çok zor geçmişti. Galatasaray'da karışık bir sezonun ardından gelmiştim. Başkanla sorunlar yaşamıştım ama taraftarlar çok özeldi.'' sözlerini kullandı.Pandev, 2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a bonservissiz bir şekilde transfer olmuştu. Makedon forvet, bir sezon ardından Genoa'nın yolunu tutmuştu.35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a Ünal Aysal başkanlığında gelmiş, ardından Galatasaray'ın başkanı Duygun Yarsuvat olmuştu.