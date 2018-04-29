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Gonzalo Higuain: "Ölümüne savaşacağız"

Inter'i son dakikalarda buldukları 2 golle 3-2 mağlup eden Juventus'ta son golün sahibi Gonzalo Higuain, iddialı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gonzalo Higuain: 'Ölümüne savaşacağız'
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29 Nisan 2018 03:58
Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, Inter'i son dakikalarda attıkları 2 golle 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Real Madrid maçına atıfta bulunan Higuain, "Futbol böyle bir oyun. Real Madrid maçını son dakikada kaybetmiştik. Bu kez kazandık. Şampiyonluk için ölümüne savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID MAÇI GİBİ..."

Juventus'un 3-2 öne geçtiği golü bulduktan sonra oyuncularını sahaya ittiren teknik direktör Max Allegri, "Oyuncularım hala golü kutluyordu ancak maçın bitmesine 4 dakika daha vardı. Real Madrid maçının tekrarı gibi olsun istemedim" dedi.

"BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

Maçın son bölümünü fiziksel olarak ayakta kaldıkları için oynadıklarını vurgulayan Allegri, "İlk yarıda iyi oynadık ancak sonrasında uyuyakaldık. Inter harika oynadı ve ama sonunda yoruldu. Fiziksel olarak ayakta kalamadılar ve avantaj sağladık. Çok zor da olsa şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Futbolda kesin bir şey yoktur. Zor olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.



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