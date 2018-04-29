Gonzalo Higuain: 'Ölümüne savaşacağız'

Arjantinli golcüsüi son dakikalarda attıkları 2 golle 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Real Madrid maçına atıfta bulunan Higuain, "Futbol böyle bir oyun. Real Madrid maçını son dakikada kaybetmiştik. Bu kez kazandık. Şampiyonluk için ölümüne savaşacağız" ifadelerini kullandı.Juventus'un 3-2 öne geçtiği golü bulduktan sonra oyuncularını sahaya ittiren teknik direktör Max Allegri, "Oyuncularım hala golü kutluyordu ancak maçın bitmesine 4 dakika daha vardı. Real Madrid maçının tekrarı gibi olsun istemedim" dedi.Maçın son bölümünü fiziksel olarak ayakta kaldıkları için oynadıklarını vurgulayan Allegri, "İlk yarıda iyi oynadık ancak sonrasında uyuyakaldık. Inter harika oynadı ve ama sonunda yoruldu. Fiziksel olarak ayakta kalamadılar ve avantaj sağladık. Çok zor da olsa şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Futbolda kesin bir şey yoktur. Zor olacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.