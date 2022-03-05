Gomis'ten Barcelona yorumu

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis maçın ardından konuştu.



A Spor'a açıklamalar yapan Gomis, maç için,"Buradan mağlubiyetle ayrılmak bizim için kolay değil ama ikinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyondan memnunum. Reaksiyonu sonuca, gollere çeviremedik. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Barcelona kurası için görüşleri sorulan Gomis, "Barcelona'ya saygı duyuyoruz ama biz de Galatasaray'ız. Burada olmayı hak ettik. Bunu sahada kanıtlamak zorundayız. Türk futbolunu Avrupa'da temsil ediyoruz. Bunu karşılığını sahada vermeye çalışacağız. Sahada elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.





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