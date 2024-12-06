Trendyol Süper Lig'in 15. haftasınnın açılış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 38. dakikada penaltıdan Cafu kaydetti. 79. dakikada penaltıdan Simon Banza ve 82. dakikada Anthony Nwakaeme gelen goller Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa'nın attığı gol, mücadeeye eşitliği getirdi.
90+3. dakikada ise konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, VAR uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor da Kasımpaşa da puanını 16'ya yükseltti.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek.
SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bu oyuncular mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düşmekten kurtulduılar.
KASIMPAŞA'NIN DEPLASMAN SERİSİ
Öte yandan Kasımpaşa, bu maçla birlikte bu sezon deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürdü. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev alan Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk sakatlandıkları için kadroda yer almadı. Cihan Çanak ile Umut Güneş ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Lundstram ve Visca, ilk 11'de şans buldu.
9 İSİM KADRODA YER ALMADI
Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI
Seremoni esnasında 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle İstiklal Marşı işaret dili ile okundu.
KASIMPAŞA TRİBÜNÜNDE TEK TARAFTAR
Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.
YÖNETİME TEPKİ
Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor'un yediği golün ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.
22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.
29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi.
37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak Da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi.
38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
50. dakikada Da Costa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu uzaklaştırdı.
58. dakikada Cham'ın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
66. dakika Eren Elmalı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Enis Destan'ın diziyle vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.
67. dakikada Malheiro'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis, yatarak topa sahip oldu.
72. dakikada Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, önmeli bir gol tehlikesini önledi. Sol taraftan Visca'nın pasında altı pas içinde Banza'nın vuruşunda Gianniotis, yatarak topu çelmeyi başardı.
77. dakikada topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi.
78. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
90+3. dakikada konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
90+8. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Serdar Saatçi, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram (Dk. 46 Enis Destan), Cham, Visca, Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 85 Sadık Çiftpınar), Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 85 Brekalo) , Gökhan Gül (Dk. 85 Barak), Ben Ouanes, Aytaç Kara, Cafu (Dk. 69 Sadiku), Fall, Da Costa
Goller: Dk. 38 (penaltıdan) Cafu, Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa) Dk. 78 (penaltıdan) Banza, Dk. 81 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Opoku, Dk. 24 Da Costa, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Cham, Dk. 53 Serdar Saatçi (Trabzonspor)
Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 38. dakikada penaltıdan Cafu kaydetti. 79. dakikada penaltıdan Simon Banza ve 82. dakikada Anthony Nwakaeme gelen goller Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa'nın attığı gol, mücadeeye eşitliği getirdi.
90+3. dakikada ise konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, VAR uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor da Kasımpaşa da puanını 16'ya yükseltti.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek.
SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bu oyuncular mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düşmekten kurtulduılar.
KASIMPAŞA'NIN DEPLASMAN SERİSİ
Öte yandan Kasımpaşa, bu maçla birlikte bu sezon deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürdü. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev alan Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk sakatlandıkları için kadroda yer almadı. Cihan Çanak ile Umut Güneş ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Lundstram ve Visca, ilk 11'de şans buldu.
9 İSİM KADRODA YER ALMADI
Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI
Seremoni esnasında 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle İstiklal Marşı işaret dili ile okundu.
KASIMPAŞA TRİBÜNÜNDE TEK TARAFTAR
Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.
YÖNETİME TEPKİ
Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor'un yediği golün ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.
22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.
29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi.
37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak Da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi.
38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
50. dakikada Da Costa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu uzaklaştırdı.
58. dakikada Cham'ın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
66. dakika Eren Elmalı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Enis Destan'ın diziyle vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.
67. dakikada Malheiro'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis, yatarak topa sahip oldu.
72. dakikada Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, önmeli bir gol tehlikesini önledi. Sol taraftan Visca'nın pasında altı pas içinde Banza'nın vuruşunda Gianniotis, yatarak topu çelmeyi başardı.
77. dakikada topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi.
78. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
90+3. dakikada konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
90+8. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Serdar Saatçi, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram (Dk. 46 Enis Destan), Cham, Visca, Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 85 Sadık Çiftpınar), Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 85 Brekalo) , Gökhan Gül (Dk. 85 Barak), Ben Ouanes, Aytaç Kara, Cafu (Dk. 69 Sadiku), Fall, Da Costa
Goller: Dk. 38 (penaltıdan) Cafu, Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa) Dk. 78 (penaltıdan) Banza, Dk. 81 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Opoku, Dk. 24 Da Costa, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Cham, Dk. 53 Serdar Saatçi (Trabzonspor)