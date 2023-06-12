Göksel Gümüşdağ: "Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası konuştu. Gümüşdağ, adaylığı düşünmediğini ve Mehmet Büyükekşi'nin göreve devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Göksel Gümüşdağ: 'Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi'
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12 Haziran 2023 18:45
Son güncelleme 12 Haziran 2023 18:46
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçim için bir araya geldi.

Toplantının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, adaylık konusunda bir kararı olmadığını ve şu anda tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğunu söyledi.

Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanlığı için şu an tek aday Mehmet Büyükekşi gözüküyor. Kulüplerin farklı talepleri var. Benim adım da adaylık için geçmişti ama böyle bir kararım yok. Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi duruyor" sözlerini sarf etti.

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