Glasgow Rangers, Ross County'i farklı geçti

İskoyça Ligi'nin 5. haftasında Gio van Bronckhorst'un ekibi Glasgow Rangers, Malky Mackay'ın yönetimindeki Ross County ile karşılaştı.



Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rangers 4-0 kazanırken goller; 24. dakikada John Lundstram, 39 ve 58. dakikalarda Antonio Colak ve 80. dakikada Steven Davis'ten geldi.



Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla beraber Glasgow Rangers puanını 13'e yükseltirken, Ross County 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic deplasmanına çıkarken, Ross County evinde Aberdeen'i konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ