Gizem Örge: 'Türk kadınının ruhunu gösterdik'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Gizem Örge, İtalya maçı sonrası konuştu.



Gizem Örge'nin sözleri şu şekilde:



"Kıran kırana bir mücadele. Yakın olmasının burukluğu var. Gururluyuz. Herhangi bir yenilgiden sonra kendimi kaybederim ama bugün gururluyum! Son topa kadar mücadele ettik. Türk kadının ruhunu gösterdik tüm dünyaya! Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğiz. İyi mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki senelerde..."



