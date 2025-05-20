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Gisdol adım adım Kocaelispor'a

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor, gelecek sezon teknik direktörlük koltuğu için Markus Gisdol ile prensip anlaşmasına vardı

calendar 20 Mayıs 2025 09:47 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Gisdol adım adım Kocaelispor'a
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Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.

Yeşil-siyahlıların yeni teknik direktörü belli olmak üzere... Körfez ekibi, geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile prensipte anlaşma sağladı.

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Karadeniz takımıyla 33 maçta 1.45 puan ortalaması yakalayan Alman hoca, daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg, Hoffenhaim, Schalke gibi takımlarda görev yaptı. Gisdol, Samsun'un ardından takım çalıştırmadı.


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