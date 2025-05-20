Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.
Yeşil-siyahlıların yeni teknik direktörü belli olmak üzere... Körfez ekibi, geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile prensipte anlaşma sağladı.
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Karadeniz takımıyla 33 maçta 1.45 puan ortalaması yakalayan Alman hoca, daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg, Hoffenhaim, Schalke gibi takımlarda görev yaptı. Gisdol, Samsun'un ardından takım çalıştırmadı.
Yeşil-siyahlıların yeni teknik direktörü belli olmak üzere... Körfez ekibi, geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile prensipte anlaşma sağladı.
TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
Karadeniz takımıyla 33 maçta 1.45 puan ortalaması yakalayan Alman hoca, daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg, Hoffenhaim, Schalke gibi takımlarda görev yaptı. Gisdol, Samsun'un ardından takım çalıştırmadı.
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