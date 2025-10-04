Girona, sahasında hata yapmadı!

İspanya La Liga'nın 8. hafta maçında Girona, Valencia'yı konuk etti.
Municipal de Montlilivi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Girona 2-1 kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Vladyslav Vanat ile 63. dakikada Arnau Martinez kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise dakika 57'de Diego Lopez attı.
Michel'in ekibi Girona, La Liga'da ilk galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Girona, puanını 6 yaptı. Valencia, 8 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Girona, Barcelona deplasmanına gidecek. Valencia, Alaves deplasmanına gidecek.
