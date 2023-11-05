Giresunspor üç puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Giresunspor evinde konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor üç puanı tek golle aldı
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05 Kasım 2023 17:56
Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Giresunspor sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı ve 9 hafta sonra 3 puana ulaştı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Brandley Kuwas kaydetti.

Giresunspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Erzurumspor FK ise 13 puanda kaldı.

Giresunspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurken, Erzurumspor FK sahasında Göztepe'ye konuk edecek.

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