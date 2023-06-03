Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.



Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic attı.



Bu sonucun ardından Giresunspor, 37 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.



Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir'in şutunda top direğin içine çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında yeniden topu önünde bulan Umut'un ortasında altı pasın solunda meşin yuvarlağın gelişine Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üstten auta gitti.



21. dakikada Bajic'in pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Doğan Can Davas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Doğan'ın şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



38. dakikada Oğuz'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin yerden yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



45. dakikada misafir takım öne geçti. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas üstünde müsait durumda bulunan Bajic topu ağlara gönderdi: 0-1.



İlk yarı, misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





61. dakikada ceza yayından Bajic'in uzak direğe plase vuruşunda kaleci topa hakim oldu.



69. dakikada sağdan topla hareketlenen Murat Cem Akpınar'ın pasınca ceza yayı üzerinde hafif sol tarafta topla buluşan Sainz'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ümraniye Şehir



Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün



HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac (Dk. 73 Yunus Emre Mertoğlu), Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 83 Mert Yılmaz), Sackey, Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Onur Ayık), Lenjani (Dk. 83 Batuhan Arıcı), Umut Nayir, Kayode



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano (Dk. 66 Mejia), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 85 Talha Ulvan), Doğan Can Davas (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Bajic



Gol: Dk. 45 Bajic (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 6 Oğuz Gürbulak, Dk. 10 Sackey, Dk. 58 Glumac, Dk. 77 Serkan Göksu, Dk. 87 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 42 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor)





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