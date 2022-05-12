Giresunspor'da Balde tavır yaptı, gönderildi!

Giresunspor'dan ayrılan Ibrahima Balde meselesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

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Giresunspor'da Balde tavır yaptı, gönderildi!
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12 Mayıs 2022 15:28
Giresunspor'da sözleşmesi uzatılmayan Balde'nin tavır yapmasından dolayı oyuncu ile yollar ayrıldı.

Giresun gazetesinde yer alan habere göre, Giresunspor sözleşme uzatmadı, sezon içerisinde sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Balde'de 'Maça çıkmayacağım, antrenmanlara da gelmeyeceğim' dedi. Altay deplasmanına gitmeyen Balde ile yollar ayrıldı.

Giresunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Baldé ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Baldé'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

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