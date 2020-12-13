Giresunspor başladı, Giresunspor bitirdi

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor başladı, Giresunspor bitirdi
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13 Aralık 2020 20:54
TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Giresun ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Giresunspor'un golleri 8. dakikada Nalepa ve 90+4'te Balde'den geldi.

Adana Demirspor'da Erkan Zengin 25. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 22 puanda kaldı.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise aynı haftada sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.



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