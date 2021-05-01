Giresunspor - Akhisarspor maçında seyirci tartışması

TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Giresunspor'un Akhisarspor'u 3-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu ve tribünde yer alan seyirciler için yapılan tartışma maç sonuna damga vurdu.



Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, sağlık çalışanlarını tribüne çağırdıklarını belirtirken, "Sağlık çalışanlarına bizi destekleyin diye çağrı yapmıştık, biraz daha fazla taraftar oldu. Biraz daha bu çocukların özverisine şahit oldular, Giresunspor'un hak ettiği yeri taçlandıracağız." dedi.



"5 BİN TARAFTARIN HESABINI KİM VERECEK?"



TFF 1. Lig'e veda eden Akhisarspor'da teknik sorumlu Mustafa Ati Göksu ise tribünde seyircilerin olmasına kızdı ve, "Alt lige düştük ama centilmence düştük. Maçtan önce de söylemiştim, bugün 5 bin taraftar vardı, bunun hesabını kim verecek. Artık sporun dışına çıktım, sayın Vali, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Spor Bakanı ne düşünür? Sıkıyönetim var, sokağa çıkma yasağı var, 5 bin kişi burada. Bir de tuhafıma giden, karşı tribündekilerin hepsi 2. yarı buraya geldi, orayı boş mu göstermek istediler? Kabullenemiyorum, biz her şeyi yerine getiriyoruz, sporla bağdaşmayan şeyler oluyor, söylemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.



"BUNDAN SONRA KİMSE ÜMİTLENMESİN"



Öte yandan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Süper Lig'e çıkacaklarından emin olduğunu vurgulayarak, "İnanılmaz mücadele ettik, inanılmaz savaştık. Yüzdük yüzdük sonuna geldik, bundan sonra kimse ümitlenmesin, hayal kuranları hayal kırıklığına uğratacağız. Bu işi kimseye bırakmayacağız. Giresunspor'un 44 yıllık hayali sona erecek, şampiyonluğa ulaşacağız inşallah." diye konuştu.











