Süper Lig'de 13. hafta maçında Bitexen Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.



İstanbulspor 18. dakikada Valon Ethemi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Adi Mehremic kırmızı kart gördü ve İstanbulspor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Giresunspor maçın üstünlüğü eline aldı.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alper Uludağ, 48. dakikada Jorman Campuzano ve 56. dakikada Robert Mejia kaydetti. İstanbulspor 87'de Jetmir Topalli ile durumu 3-2 yaptı ama bu gol sadece skoru belirledi.



Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de protokol tribününde takip etti.



Ligde sekiz hafta sonra kazanan Giresunspor puanını 12'ye yükseltti. Beş haftadır kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.



Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi oynanacak son haftada Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

48. dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu arkadaşı Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşunda top, kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde Mejia'ya yerden pasını aktardı. Mejia, kontrol ederek düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

87. dakikada Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Onurcan Piri'nin elinden kaçırdığı top Topalli'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Talha Ülvan (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Perez, Arias, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 84 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 46 Kuwas), Bajic (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan)



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Guri), Okan Erdoğan, Mehremic, Rroca, Topalli, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 66 Duhan Aksu), Muammer Sarıkaya (Dk. 38 Mehmet Yeşil), Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Ologo)



Goller: Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 48 Campuzano, Dk. 56 Mejia (Bitexen Gireusnspor), Dk. 17 Ethemi, Dk. 87 Topalli (İstanbulspor),



Kırmızı Kart: Dk. 30 Mehremic (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 87 Onurcan Piri (Bitexen Giresunspor), Dk. 15 İbrahim Yılmaz, Dk. 78 Mehmet Yeşil, Dk. 90+2 Oğuzhan Berber (Yedek kulübesinde) (İstanbulspor)



