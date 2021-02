Giresun Atatürk Stadı spor müsabakalarına veda etti

Giresun'da yeni stadyumun açılmasıyla spor müsabakalarına veda eden Atatürk Stadı'nın yerine millet bahçesi inşa edilecek.



Kentte 1982 yılında inşa edilen 12 bin 191 koltuk kapasiteli stadyum, nice başarılara ev sahipliği yaptı. Atatürk Stadı, hizmet verdiği yıllarda her yaştan insanın mutluluğuna ve coşkusuna sahne oldu.



Atatürk Stadı son olarak bu yıl TFF 1. Lig'deki Giresunspor-Tuzlaspor maçına ev sahipliği yaparak futbola veda etti. Giresunluların spora olan ilgisi dolayısıyla kent için ayrı bir değere sahip olan stadyum, yerini millet bahçesine bırakacak.



Stadyumun yapılacak hurda ihalesi öncesinde tribündeki koltukları ve saha zeminindeki çimlerin sökümüne başlandı.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine, Atatürk Stadı'nın uzun yılar boyuncu şehrin ender yapılarından biri olarak hizmet verdiğini söyledi.



Giresun şehri için bu stadın ciddi bir mazisi olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, "Hele ki orada Giresunspor'umuzun büyük başarıları var. Bayramlarımızı, kutlamalarımızı o statta gerçekleştirdik. Bizim çocukluğumuz da o stat ve çevresinde geçti." dedi.



Şenlikoğlu, Atatürk Stadı'nın şehrin kalbinde nadide bir yeri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Şehir zamanında o bölgeye kadar uzamıyordu, o dönemler stat hafifçe dışında kalmış gibi görünüyordu, ama şehrin şu an tam ortasına gelen bir noktada. Stadın yerine o bölgede bir millet bahçesi yapılıyor olması da stadımızın yıkılmasının vermiş olduğu manevi duyguyu bizim açımızdan rahatlatıyor. Çünkü gerçekten de o bölgede bir yapılaşma değil millet bahçesinin yapılacak olması şehre çok büyük katkılar sunacaktır."



- "18 Şubat'ta hurdaların alınmasıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek"



Millet bahçesi çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başladığını aktaran Şenlikoğlu, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 18 Şubat'ta hurdaların alınmasıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek. Oradaki hurda işlemleri bittikten sonra tahminen nisan veya mayıs ayı başlarında yapım ihalesine çıkılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Millet bahçesinin şehrin en nadide yerine inşa edileceğini aktaran Şenlikoğlu, "İnşallah orası hem denize karşı şehrin tam da ortasında bir vaha şeklinde insanımızın rahat zaman geçireceği, doğayla buluşacağı, her yaşa hitap edeceği bir bölge olacak." diye konuştu.



Millet bahçesinin yan tarafında 19 Eylül Kapalı Spor Salonu ile Olimpik Yüzme Havuzu'nun yer aldığının altını çizen Şenlikoğlu, bu yönüyle de millet bahçesinin yaşamın merkezi olacağını kaydetti.



Aytekin Şenlikoğlu, millet bahçesinin 1,5 yıl içerisinde hizmete sunulacağını aktardı.