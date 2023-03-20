Giray Bulak: 'Bu iştah bizi ligde tutar'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Pendikspor'a 2-1 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, tempolu bir mücadele sergilendiğini söyledi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulak, final paslarında başarılı olamadıklarını belirtti.



Rakipten top kazanma konusunda iyi olduklarını anlatan Bulak, şunları kaydetti:



"Tempolu bir maç oldu. Oyunu dar alana çekerek, rakibe alan bırakmadan, pasa yönelik bir oyun sergiledik. İlk yarı bunu penaltıya kadar başarılı şekilde yaptık. Top kazandık ama final paslarını veremediğimizden pozisyon üretemedik. Sonuçta dirençli bir takımız. Kadroları geniş takımlara karşı değişiklik yapamadığımızda zorlanıyoruz. Aynı kadrolarla oynamak durumunda kalıyoruz. Bu tempoda, bu iştahla oynarsak bu ligde kalırız."





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