Giovanni van Bronckhorst: "Yine kazanabiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon galibiyetiyle büyük bir özgüven kazandıklarının altını çizdi, "Galatasaray'ı Süper Kupa maçında kendi oyun planımızı sahaya yansıtarak yenmiştik. Aynı anlayış ve kararlılıkla oynarsak yine kazanırız" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Yine kazanabiliriz'
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28 Ekim 2024 08:10
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, derbi maç öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda hem ezeli rakipleriyle ilgili analizler yaptı hem de uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın başında ilk lig derbisine çıkacak olan Hollandalı hoca, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 mağlup ettikleri Galatasaray'ı bir kez daha yenebileceklerini aktardı.

"YİNE GALİP GELEBİLİRİZ"

Siyah-beyazlı teknik adamın, "Süper Kupa karşılaşmasında ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Galatasaray'la şimdi de lig maçı oynayacağız. Kupa maçında kendi oyun planımızı sahaya iyi yansıttık ve tarihi bir skor elde ettik. Aynı anlayış ve kararlılıkla oynarsak yine galip gelebiliriz" ifadelerini kullandığı bildirildi.



"SAHADAN MUTLU AYRILIRIZ"

Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın herkese büyük bir özgüven aşıladığının da altını çizdi. Derbiye yüksek bir moralle çıkacaklarına vurgu yapan siyah-beyazlı çalıştırıcının, "Lyon maçının ikinci devresinde ortaya koyduğumuz futbol ve elde ettiğimiz galibiyet derbide bize itici güç olacak. Fırsatları iyi değerlendirirsek sahadan mutlu ayrılırız" diye konuştuğu öğrenildi.

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