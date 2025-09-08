08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-054'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
2-051'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-050'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-052'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-153'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-152'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-150'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0DA

Giovanni Guidetti, ameliyat edildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, ameliyat edildi.

calendar 08 Eylül 2025 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Giovanni Guidetti, ameliyat edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kalça protezi ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guidetti'nin bu sabah planlı bir şekilde başarılı bir kalça protezi ameliyatı geçirdiği aktarıldı.

İtalyan başantrenörün sağlık durumunun iyi olduğu ve planlanan şekilde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.