Giovanni Guidetti, ameliyat edildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kalça protezi ameliyatı oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Guidetti'nin bu sabah planlı bir şekilde başarılı bir kalça protezi ameliyatı geçirdiği aktarıldı.



İtalyan başantrenörün sağlık durumunun iyi olduğu ve planlanan şekilde tedavisine devam edildiği kaydedildi.



