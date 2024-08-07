Giannis: "Wembanyama'nın GOAT olma şansı var"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın kariyeri doğru yolda gittiği takdirde tüm zamanların en iyi oyuncusu olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis: 'Wembanyama'nın GOAT olma şansı var'
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07 Ağustos 2024 13:31
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 13:41
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın kariyeri doğru yolda gittiği takdirde tüm zamanların en iyi oyuncusu olabileceğini söyledi.

Boardroom'a konuşan Giannis, Wembanyama'nın yalnızca en iyi Avrupalı veya en iyi genç oyuncudan ziyade, tüm zamanların en iyi oyuncusu olma şansına sahip olduğunu belirtti:

"En iyisi olma şansına sahip. Yaşına göre veya Avrupa'da falan değil... basketbol tarihinin en iyilerinden biri..."

Wemby, NBA'deki ilk sezonunda inanılmaz bir performans göstermiş ve maç başına ortalama 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist, 3,6 blok ve 1,2 top çalma üretmişti.

Şu anda Olimpiyatlarda Fransa'yı temsil eden Wembanyama, maç başına ortalama 14,5 sayı, 11,0 ribaund, 3,5 asist, 1,8 blok ve 2,8 top çalma ile oynuyor ve beş büyük kategoriden dördünde tüm takıma liderlik ediyor.

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