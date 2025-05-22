Maybe when I retire from the NBA.

Fener or Efes? 🤔 https://t.co/OSykhIKQuH



— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 21, 2025

Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.Bir taraftarınçağrısına yanıt olarak,ifadelerini kullandı.Bu paylaşım, Antetokounmpo'nun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de basketbol oynamaya sıcak bakabileceği yönünde yorumlandı. Özelliklevetaraftarları arasında heyecan yaratan bu tweet, sosyal medyada geniş yankı buldu.Giannis Antetokounmpo, NBA'deki başarılı kariyeriyle tanınıyor. 2013 yılında Milwaukee Bucks tarafından draft edilen Antetokounmpo, 2019 ve 2020 yıllarında NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödüllerini kazandı. 2021 yılında ise Bucks'ı NBA şampiyonluğuna taşıyarak Finaller MVP'si seçildi.Son dönemde, Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artmış durumda. Bucks'ın üst üste üçüncü kez play-off'ların ilk turunda elenmesi ve takımın yaşlanan kadrosu, yıldız oyuncunun başka takımlara transfer olabileceği yönündeki söylentileri güçlendirdi. Özelliklevegibi takımların Antetokounmpo'ya ilgisi olduğu iddia ediliyor.Antetokounmpo'nun Türkiye'ye olan ilgisi, daha önce de gündeme gelmişti. Geçmişte yaptığı bazı paylaşımlarda,ve taraftar kültürüne duyduğudile getirmişti. Bu son paylaşımı ise, kariyerinin son dönemlerinde Türkiye'de forma giyme ihtimalini bir kez daha gündeme taşıdı.Antetokounmpo'nunşeklindeki paylaşımı yakın gelecekte bir transferin habercisi olmasa da, yıldız oyuncununolan ilgisini göstermesi açısından önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.