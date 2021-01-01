Giannis: "Harden harika bir oyuncu, onunla bir anlaşmazlığım yok"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın geçmişte kendisine "yeteneksiz" demesi hakkında konuştu.



Giannis, Harden'ın kendisi hakkında yaptığı bu yoruma, iki sene sonra Yunanistan'dan COSMOTE TV'ye konuştuğu röportajda değindi:



"Birincisi, Harden benim adımı hiç ağzına almadı. Bu videoyu yaklaşık bir yıl sonra görmüştüm. Sanırım demek istediği, o da 2.10 boyunda olup, sıçrayıp smaç vursaydı, işlerin onun için daha kolay olacağı üzerineydi. Bence medya bunu benimle alakalı yaptı.



Harden harika bir oyuncu ve ona karşı sahadayken hep en iyi oyunumu sergilemek durumunda oluyorum. O bir Hall of Fame üyesi ve kendisiyle bir anlaşmazlığım yok."



Harden, 2020 yılının Şubat ayında ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Antetokounmpo hakkında şu yorumu getirmişti:



"Keşke ben de 2.10 boyunda olabilseydim, sadece koşup gider smaç basardım. Bunlar hiç yetenek gerektirmiyor."



