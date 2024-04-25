Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığından ötürü hâlâ "koşamadığı" ve takımın "onsuz oynamaya hazır olması gerektiği" bildirildi.



Bucks ekibi Indiana Pacers'a karşı oynadığı playoff ilk turu serisinde 1-1 eşit durumdayken, takımın süperstar ismi Antetokounmpo'nun sağlık durumu ise halen merak konusu.



The Athletic'ten Shams Charania bu konuya değinerek, Giannis'in bir süre daha geri dönmeyeceğini ve iyileşme aşamasında bile koşma veya antrenman yapma aşamasında olmadığını söyledi:



"Bana en azından biraz durağan şut atmaya başladığı söylendi ve bu onun için büyük bir gelişmeydi. Ancak hâlâ çok fazla kat etme, hücum etme ve tam anlamıyla koşma söz konusu değil ve bunların hepsi onun ihtiyaç duyacağı doğal ilerlemeler.



Bu kalf problemini yaşadığı bacak, aşil ve hamstring sorunları yaşadığı aynı bacak. 3. maç dönmesi onu zorlamak demek olabilir fakat bence Bucks'ın kendini Giannis olmadan oynamaya hazırlaması gerekiyor."



Giannis'siz Bucks, Damian Lillard'ın 35 sayısıyla Pacers'ı 1. maçta alt etmeyi başarmış olsa da, 2. maçta Indiana Pascal Siakam'ın 37 sayısıyla serinin eşitlenmesine engel olamamıştı.





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