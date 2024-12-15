Giannis Antetokounmpo: 'Keşke NBA de EuroLeague gibi olsa'

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ta forma giyen yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, EuroLeague hakkında açıklamalarda bulundu.



NBA Cup'ta finale yükselmeleri hakkında konuşan Yunan yıldız, atmosferin daha canlı olması gerektiğini ifade ederek, " Keşke NBA'de de EuroLeague'deki atmosfer olsa." ifadelerini kullandı.



EuroLeague Final Four'dan örnek veren Giannis, " Geçtiğimiz sezon Final Four için Berlin'e gittim. Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid ve Olympiakos taraftarları harika bir atmosfer yaratmıştı." sözlerini sarf etti.