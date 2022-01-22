Ghezzal: 'Son 15 dakikaları açıklayamıyorum!'

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



1-1'lik sonucu değerlendiren Ghezzal, "Üzgünüz, buraya kazanmak için gelmiştik. Burada kazanmayı çok istiyorduk, bu beraberlik bizim için kötü sonuç. Son maçlarda bitiricilik sıkıntısı yaşıyoruz. İkinci golü atsak maç bitecektik ama atamadık. Sonrasında penaltı golüyle penaltı kaybettik." dedi.



"SORUNUMUZ BİTİRİCİLİK!"



Cezayirli yıldız, "Bitiricilik sorunumuzun olduğu gerçek. 10 numara, kanat oynarım, fark etmez. Zaten çok fazla içeri girerek oynuyorum. Kapanan rakiplere karşı gol atmak kolay olmuyor ama yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"SON 15 DAKİKALARI AÇIKLAMAK ZOR"



Ghezzal, "Son 15 dakikada düşüşe geçmemizin nedenini açıklamak zor. Maçı erken bitirmek gerek. Son bölümü daha kolay oynamanız gerekiyor. Çünkü maç 1-0 olduğunda skoru korumak için çok fazla enerji harcıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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