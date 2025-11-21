21 Kasım
Gheorghe Hagi: "Sadece Türkiye'ye odaklanmalıyız"

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off'unda Romanya'nın, A Milli Takımımız ile oynayacağı kritik maç öncesi uyarılarda bulundu.

21 Kasım 2025 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler
Gheorghe Hagi: 'Sadece Türkiye'ye odaklanmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Romanya Milli Takımı'nın efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
 
Hagi, Slovakya veya Kosova ile oynanabilecek olası final eşleşmesinin konuşulmasının "tamamen yanlış" olduğunu vurguladı.
 
"ÖNCE TÜRKİYE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"
 
Hagi, Romanya'nın tek düşünmesi gereken şeyin Türkiye ile yapacağı zorlu sınav olduğunu belirterek şöyle konuştu:
 
"Türkiye maçından sonrası hakkında konuşmak tamamen yanlış. Önce bu maça odaklanmalıyız. Çok fazla detay var ve bunları doğru yönetmeliyiz. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var, Mircea Lucescu her detaya bakacaktır. Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır."
 
"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ, AMA BİZ DE YETENEKLİYİZ"
 
Fanatik Superliga programında konuşan Hagi, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu kabul ederken, Romanya'nın da önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirdi:
 
"Deplasmanda oynayacağız, bu kesinlikle çok zor olacak. Ama imkansız değil. Özgüven, cesaret ve inançla sahaya çıkmak gerekiyor. Türkiye çok yetenekli bir takım ama biz de yetenekli oyunculara sahibiz. Önemli olan mart ayına kadar bütün oyuncuların formda ve sağlıklı olması."
 
Efsane futbolcu, Lucescu'nun kadro tercihinde uluslararası deneyime sahip oyunculara öncelik vermesi gerektiğini savundu:
 
"Avrupa'da büyük tecrübeye sahip futbolculara ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük avantajı evinde oynaması, onun dışında maç bence yüzde 50-50."
 
"İANIS İÇİN EKSTRA BASKI OLMAZ"
 
Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin Türkiye'de oynanacak maçta ekstra baskı hissedip hissetmeyeceğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:
 
"Neden olsun? Ianis uluslararası maç tecrübesi olan bir oyuncu. Böyle atmosferlerde oynamaya alışkın. Karar maçıdır, baskı herkes için var. Hazırlıklı olmalılar."
 
Hagi, Romanya'nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olduğunun altını çizdi.
