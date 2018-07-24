ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ

Hebei China Fortune'un yedek takımına düşen ve kulüpten ayrılması an meselesi olan Gervinho için Galatasaray'ın yanısıra Olimpik Marsilya'nın da talip olduğu belirtildi.Fransız basınında çıkan haberlerde; 31 yaşındaki Fildişili yıldızın Galatasaray'dan gelen teklife çok sıcak baktığı ancak Olimpik Marsilya'dan da bir teklif gittiği ifade edildi. Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın daha önce Gervinho ile Roma'da çalıştığı ve tekrar oyuncusunu istediği yazılırken, Galatasaray'ın hala 1 adım önde olduğu kaydedildi.Didier Drogba'nın Fatih Terim sözlerinden etkilenen Gervinho'nun gönlünün hala Galatasaray'da olduğu öne sürüldü.Gervinho'nun, Hebei'nin 4 yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle kesin olarak kulüpten ayrılacağı notu düşüldü.Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.Roma'nın dışında Arsenal ve Lille formalarını da giyen Gervinho geçmiş yıllarda da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi. Gervinho, Fildişi Milli Takımı formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı