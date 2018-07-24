Hebei China Fortune'un yedek takımına düşen ve kulüpten ayrılması an meselesi olan Gervinho için Galatasaray'ın yanısıra Olimpik Marsilya'nın da talip olduğu belirtildi.
Fransız basınında çıkan haberlerde; 31 yaşındaki Fildişili yıldızın Galatasaray'dan gelen teklife çok sıcak baktığı ancak Olimpik Marsilya'dan da bir teklif gittiği ifade edildi. Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın daha önce Gervinho ile Roma'da çalıştığı ve tekrar oyuncusunu istediği yazılırken, Galatasaray'ın hala 1 adım önde olduğu kaydedildi.
Didier Drogba'nın Fatih Terim sözlerinden etkilenen Gervinho'nun gönlünün hala Galatasaray'da olduğu öne sürüldü.
Gervinho'nun, Hebei'nin 4 yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle kesin olarak kulüpten ayrılacağı notu düşüldü.
ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS
Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Roma'nın dışında Arsenal ve Lille formalarını da giyen Gervinho geçmiş yıllarda da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.
MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ
Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi. Gervinho, Fildişi Milli Takımı formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı
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Fransız basınında çıkan haberlerde; 31 yaşındaki Fildişili yıldızın Galatasaray'dan gelen teklife çok sıcak baktığı ancak Olimpik Marsilya'dan da bir teklif gittiği ifade edildi. Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın daha önce Gervinho ile Roma'da çalıştığı ve tekrar oyuncusunu istediği yazılırken, Galatasaray'ın hala 1 adım önde olduğu kaydedildi.
Didier Drogba'nın Fatih Terim sözlerinden etkilenen Gervinho'nun gönlünün hala Galatasaray'da olduğu öne sürüldü.
Gervinho'nun, Hebei'nin 4 yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle kesin olarak kulüpten ayrılacağı notu düşüldü.
ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS
Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Roma'nın dışında Arsenal ve Lille formalarını da giyen Gervinho geçmiş yıllarda da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.
MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ
Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi. Gervinho, Fildişi Milli Takımı formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın