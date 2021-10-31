Gervinho'dan mesaj: "Daha güçlü döneceğim"

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen Gervinho, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gervinho'dan mesaj: 'Daha güçlü döneceğim'
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31 Ekim 2021 18:36
Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Gervinho, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Fildişili futbolcu, paylaşımında, "Sevginiz ve mesajlarınız için teşekkürler. Yeni bir yolculuk başlıyor. Her zamankinden daha güçlü döneceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Gervinho'nun o paylaşımı:




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