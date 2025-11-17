17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-389'
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-090'

George Gardi'den Galatasaray için Lionel Messi açıklaması!

Menajer George Gardi, Sky Almanya'ya Galatasaray - Lionel Messi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile iyi ilişkileri olan menajer George Gardi, Sky Almanya'ya özel açıklamalarda bulundu.

Programda kendisine yöneltilen Galatasaray- Lionel Messi iddiaları hakkında sorulan soruya ünlü menajer yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA.."

"Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
