George Gardi'den Galatasaray için Lionel Messi açıklaması!

Galatasaray ile iyi ilişkileri olan menajer George Gardi, Sky Almanya'ya özel açıklamalarda bulundu.
Programda kendisine yöneltilen Galatasaray- Lionel Messi iddiaları hakkında sorulan soruya ünlü menajer yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:
"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA.."
"Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum."
