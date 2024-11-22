Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, takımın sezona kötü başlamasına rağmen en iyi katkı veren oyuncu olarak ortaya çıkan çaylak Jared McCain'e övgüler yağdırdı.



76ers, sakatlıklar ve takımın en iyi üç yıldızı Joel Embiid, Tyrese Maxey ve George'un yük yönetimi arasında 2-12'lik felaket bir sezon başlangıcının ortasında yer alıyor.



Ancak 76ers'ın bu yılın NBA Draftı'nda 16. sıradan seçtiği çaylak McCain, George'un takımın kendisinden örnek alması gerektiği üretken bir oyuncu olarak dikkat çekmeyi başardı:



"Jared harika, özgüveni oldukça yerinde. Oraya ait olduğunu biliyor ve aynen o şekilde oynuyor. Sahada başka kim varmış, umursamıyor. Açıkçası, şu ana kadar takımdaki en istikrarlı oyuncumuz oldu. Bizim de kesinlikle bir adım öne çıkmamız gerekiyor. En istikrarlı oyuncumuz o olmamalı. Kendimize gelip, bu enerjiye uyum sağlamalıyız. Geleceği çok parlak."



McCain, sınırlı dakikalarla sezona yavaş bir başlangıç yapmasının üstesinden gelerek 76ers'ın en iyi katkı sağlayan oyuncularından biri oldu ve son yedi maçında 24,4 sayı ve 4,1 asist ortalamaları yakaladı.



George'un ise, Memphis Grizzlies'e karşı alınan yenilgide sol dizini tekrar esnettikten sonra, bir süre daha kadro dışı olması bekleniyor.



