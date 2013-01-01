George, Clippers ile 190 milyon dolarlık max. uzatma yaptı!

LA Clippers'ın, yıldız oyuncusu Paul George ile önümüzdeki beş sezonluğu 226 milyon dolara varan bir maksimum sözleşme imzaladığı bildirildi.



Clippers'ın, George'un sözleşmesini 2020-21 sezonu için aldığı 35.4 milyon dolarlık garantiye ek olarak, 190 milyon dolarla dört yıl daha uzattığı kaydedildi.



George, 2021-22 sezonu için bir oyuncu opsiyonuna sahipti, ancak bunun yerine 2024-25 sezonu için yeni bir oyuncu opsiyonu içeren dört yıllık uzatma gelecek.



PG, bu gelişmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Onlara bir kupa borçluyum. Bu organizasyona bir sözüm var. Hepimiz bunun peşine düşmek istiyoruz. Ve benim işim, buraya bir şampiyonluk kazandırmaya çalışmak.



Güney Kaliforniya'da büyümüş bir çocuk olarak, hep arkadaşlarımın ve ailemin gelip beni izleyebileceği Los Angeles'ta oynamayı hayal etmişimdir. Bana inandıkları için Steve Ballmer'a, Lawrence Frank'e, koç Ty Lue'ya, takım arkadaşlarıma ve tüm Clippers organizasyonuna minnettarım. Buraya evim diyebildiğim için gurur duyuyorum ve önümüzdeki yıllarda takımın hem sahada hem de saha dışında muazzam bir başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmayı dört gözle bekliyorum."



Temmuz 2019'da Oklahoma City Thunder'dan Clippers'a takas edilen George, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta emekli olmak istediğini belirtmişti.



Clippers'taki ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle 48 maçla sınırlı kalan PG, %43.9 şut isabetiyle 21.5 sayı, 5.7 ribaund, 3.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarını yakalamıştı.



30 yaşındaki oyuncu, 2020 playofflarında sıkıntı çekmiş ve oynadığı 13 playoff maçında, yalnızca %39.8 şut isabeti kaydedebilmişti.



