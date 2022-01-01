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George 5'e 5 çalıştı, bu gece dönme şansı var!

LA Clippers koçu Tyronn Lue, takımın yıldız oyuncusu Paul George'un rehabilitasyon sürecinde dün 5'e 5 antrenman yaparak ilerleme kaydetmeye devam ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, takımın yıldız oyuncusu Paul George'un rehabilitasyon sürecinde dün 5'e 5 antrenman yaparak ilerleme kaydetmeye devam ettiğini söyledi.

Ekibin bu gece Utah Jazz'e karşı oynayacağı maç için 'şüpheli' olarak listelenen George'un bu hafta herhangi bir maçta forma giymesinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise, Lue bunun Clippers yıldızının nasıl hissettiğine bağlı olacağını belirtti.

Lue, George'un yaptığı 5'e 5 antrenmanda herhangi bir sınırlama olup olmadığı sorulduğunda ise "normal basketbol oynadılar" yanıtını verdi.

31 yaşındaki George, 22 Aralık'ta sağ dirseğindeki UCL bağını sakatlamadan önce 26 maçta forma giymiş ve 24.7 sayı, 7.1 ribaund, 5.5 asist ile 2.0 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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