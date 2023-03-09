Gent - Başakşehir: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak. Gent - Başakşehir maçını Exxen canlı yayınlayacak.Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.Roef; Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna; Kums, De Sart; Fofana, Hong, Cuypers; OrbanVolkan; Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima; Berkay, Karzev, Mahmut; Januzaj, Okaka, Serdar.Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 49. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 48 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 65 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 70 gole engel olamadı.Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 13. sınavını verecek.Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Medipol Başakşehir, bu maçlarda 26 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.Medipol Başakşehir, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. deplasman maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.Deplasmandaki 24 maçta 31 gol atan Başakşehir, 46 kez de topu ağlarından çıkardı.Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Stefano Okaka ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beşer gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.