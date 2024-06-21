Genoa tarihinin en pahalı 3. transferini yaptı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Genoa, Vitinha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa tarihinin en pahalı 3. transferini yaptı
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21 Haziran 2024 16:31
Serie A'da geçtiğimiz sezon istediği gibi bir performans sergileyemeyen ve transfer çalışmalarına hız veren Genoa ilk katkısını yaptı.

16 MİLYON EURO

Genoa resmi sitesinden yaptığı açıklamada devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitinha'nın bonservisini satın aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Genoa'nın, 24 yaşındaki Portekizli golcü için 16+4 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödendiği açıklandı.

Bu transfer ayrıca Genoa tarihinin en pahalı 3. transferi olarak da kayıtlara geçti.

Ayrıca Marsilya'nın, Vitinha'yı 40 milyon euroya geri satın alma hakkı olduğu da söylendi.

9 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 9 resmi maça çıkan Vitinha bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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