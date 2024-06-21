Genoa tarihinin en pahalı 3. transferini yaptı

Serie A'da geçtiğimiz sezon istediği gibi bir performans sergileyemeyen ve transfer çalışmalarına hız veren Genoa ilk katkısını yaptı.



16 MİLYON EURO



Genoa resmi sitesinden yaptığı açıklamada devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitinha'nın bonservisini satın aldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada Genoa'nın, 24 yaşındaki Portekizli golcü için 16+4 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödendiği açıklandı.



Bu transfer ayrıca Genoa tarihinin en pahalı 3. transferi olarak da kayıtlara geçti.



Ayrıca Marsilya'nın, Vitinha'yı 40 milyon euroya geri satın alma hakkı olduğu da söylendi.



9 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 9 resmi maça çıkan Vitinha bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.





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