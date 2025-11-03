03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Genoa, ligdeki ilk galibiyetini 90+3'te aldı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

calendar 03 Kasım 2025 22:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Genoa, ligdeki ilk galibiyetini 90+3'te aldı!
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Genoa 2-1 kazandı.

Genoa'ya maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 90+3. dakikada Leo Ostigard attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 47. dakikada Domenico Berardi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Genoa, puanını 6'ya yükseltti ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sassuolo ise 13 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'yı konuk edecek. Sassuolo, Atalanta'ya konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
