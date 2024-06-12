Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu.



Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İtalyan teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.



Hajduk Split, genç teknik direktörle 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.



Milan, Napoli, Valencia, Marsilya gibi önemli takımları çalıştıran Gattuso, son olarak Marsilya'da görev yaptı. Alınan başarısız sonuçlar sonrası ise Şubat 2024'te yollar ayrıldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU