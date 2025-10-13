Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso,diye konuştu.