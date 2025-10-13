13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
0-08'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-06'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-09'

Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğu mutluluğu basın toplantısında dile getirdi.

calendar 13 Ekim 2025 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. 

Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.



Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso, "Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi seviyorum." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
