

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi



82



27



19



36



85



131



Kupa Galipleri Kupası



20



4



4



12



21



38



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi



111



51



22



38



178



135



Toplam



213



82



45



86



284



304





Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Belçika'nın Genk takımına konuk olacak, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 112. kez sahada yer alacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 111 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 178 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 135 gol gördü., Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi., Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti., Belçika temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce bu ülke takımlarına 7 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran, kalesinde ise 11 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı., 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.Genk ile ilk kez bu sezon karşı karşıya gelen, rakibine ilk maçta 4-2 mağlup oldu., teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 36. karşılaşmasını yapacak.Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Genk karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 36 müsabakaya yükseltecek., Güneş yönetiminde oynadığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 35 Avrupa mücadelesinde toplam 60 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı.'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4 ile Vagner Love dörder, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.