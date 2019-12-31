Futbolcu Maç sayısı Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol Stephane Sessegnon 17 1517 - - 1 Zargo Toure 16 1440 5 - - Daniel Candeias 16 1356 6 - 3 Giovanni Sio 14 1181 6 - 6 Ertaç Özbir 13 1170 - - - Flavio Ramos 13 1094 2 1 - Bogdan Stancu 15 1071 4 - 11 Berat Ayberk Özdemir 16 1041 4 - 1 Pierre-Yves Polomat 12 1006 6 1 - Fabricio Baiano 12 890 4 - - Erdem Özgenç 9 681 1 - - Floyd Ayite 11 640 - - 2 Halil İbrahim Pehlivan 8 630 1 - - Ahmet Oğuz 7 473 - 2 - Abdoulaye Diallo 4 360 - - - Mattias Bjarsmyr 4 360 - - - Yasin Pehlivan 6 340 - 1 1 Nadir Çiftçi 10 336 1 1 - Mats Seuntjens 9 264 1 - - Rahmetullah Berişbek 11 229 1 - 1 Sefa Yılmaz 6 186 - - - Sadio Diallo 4 131 - - - Arda Kızıldağ 1 90 - - - Soner Dikmen 2 38 1 - - İlker Karakaş 1 6 - - -





Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun getirilmesinin ardından toparlandı.Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen başkent ekibi, ilk 3 hafta puanla tanışamadı. Bu süreçte Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'e yenilen Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk 9 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 6 puanda kaldı.Ligin 9. haftasında başkentte alınan 2-0'lık Yukatel Denizlispor mağlubiyeti sonrası Kaplan ile yollarını ayıran yönetim, göreve daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşamış Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından toparlanan ve küme düşme hattından kurtulan kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin kalan 8 maçında ise 12 puan topladı.Yeni teknik direktörüyle 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan başkent temsilcisi, devre arasına 18 puanla 13. sırada girdi. Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde mağlubiyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanlarında yaşadı.Gençlerbirliği, 17 haftalık periyotta 28 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Başkent ekibinin attığı 28 golün 17'sinde Bogdan Stancu ile Giovanni Sio'nun imzası bulunuyor.Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Rumen futbolcu Stancu, fileleri 11 kez havalandırdı.Oynadığı son 6 lig maçında da gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 12'şer golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'yi takip ediyor.Gençlerbirliği'nin sezon başında Fransa'nın Montpellier ekibinden transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Sio, takımına 6 golle katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ilk devre özellikle uzak mesafeden attığı gollerle adından söz ettirdi.Başkent ekibinde sezonun ilk yarısında en fazla süre alan futbolcu Stephane Sessegnon oldu. Tüm maçlarda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, toplam 1517 dakika sahada kaldı.Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne gelen savunma oyuncusu Zargo Toure cezası nedeniyle sadece Antalyaspor'a karşı forma giyemedi. Senegalli stoper, ilk yarıdaki diğer 16 maçta ise 90'ar dakika görev yaptı.Daniel Candeias (1356 dakika), Sio (1181 dakika) Ertaç Özbir (1170 dakika), Flavio Ramos (1094 dakika), Stancu (1071 dakika), Berat Ayberk Özdemir (1041 dakika) ve Pierre-Yves Polomat (1006 dakika) da en fazla süre alan oyuncular arasında bulunuyor.Gençlerbirliği, 17 haftalık bölümü 43 sarı, 6 kırmızı kartla tamamladı. En fazla kırmızı kart gören takım olan başkent ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş maçlarında 9 kişi kaldı.Hırçın bir görüntü sergileyen kırmızı-siyahlılarda ilk devre Ahmet Oğuz (2), Polomat, Flavio, Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi kırmızı kart gördü.Gençlerbirliği'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri ise şöyle: