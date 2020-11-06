Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği, bir genç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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06 Kasım 2020 16:44
Gençlerbirliği Kulübü, bir genç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.



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