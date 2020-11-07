Gençlerbirliği tek eksikle Başakşehir deplasmanında!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.