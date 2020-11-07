Gençlerbirliği tek eksikle Başakşehir deplasmanında!

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği tek eksikle Başakşehir deplasmanında!
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07 Kasım 2020 15:02
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.



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